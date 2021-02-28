Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш заверил, что Украина имеет возможность вернуть контроль над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей в течение 10 лет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Россия, по мнению Сергея Гармаша, нацелена на формирование замороженного конфликта. Свое мнение Гармаш высказал в эфире одного из украинских телеканалов.
— Наша задача - просто создавать условия, когда Россия может захотеть выйти, то есть постоянно целенаправленно ослаблять противника по всем фронтам и использовать те геополитические возможности, которые время от времени возникают и есть сейчас, - отметил Сергей Гармаш.
Кроме того, член украинской делегации в ТКГ отметил, что замороженный конфликт невыгоден Украине.
— Мне кажется, нынешняя власть верит в такую возможность, она видит меняющиеся геополитические и экономические условия России, и немножко движется к этому. Не хочу делать прогнозы, но думаю, реальная перспектива - ближайшие 10 лет как минимум у нас есть, чтобы освободить Донбасс, - подытожил Сергей Гармаш.
Напомним, 26 февраля на Донбассе начали прививать военнослужащих, которые участвуют в Операции Объединенных сил.
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Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш заверил, что Украина имеет возможность вернуть контроль над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей в течение 10 лет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Россия, по мнению Сергея Гармаша, нацелена на формирование замороженного конфликта. Свое мнение Гармаш высказал в эфире одного из украинских телеканалов.
— Наша задача - просто создавать условия, когда Россия может захотеть выйти, то есть постоянно целенаправленно ослаблять противника по всем фронтам и использовать те геополитические возможности, которые время от времени возникают и есть сейчас, - отметил Сергей Гармаш.
Кроме того, член украинской делегации в ТКГ отметил, что замороженный конфликт невыгоден Украине.
— Мне кажется, нынешняя власть верит в такую возможность, она видит меняющиеся геополитические и экономические условия России, и немножко движется к этому. Не хочу делать прогнозы, но думаю, реальная перспектива - ближайшие 10 лет как минимум у нас есть, чтобы освободить Донбасс, - подытожил Сергей Гармаш.
Напомним, 26 февраля на Донбассе начали прививать военнослужащих, которые участвуют в Операции Объединенных сил.