Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш заверил, что Украина имеет возможность вернуть контроль над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей в течение 10 лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Россия, по мнению Сергея Гармаша, нацелена на формирование замороженного конфликта. Свое мнение Гармаш высказал в эфире одного из украинских телеканалов.

— Наша задача - просто создавать условия, когда Россия может захотеть выйти, то есть постоянно целенаправленно ослаблять противника по всем фронтам и использовать те геополитические возможности, которые время от времени возникают и есть сейчас, - отметил Сергей Гармаш.

Кроме того, член украинской делегации в ТКГ отметил, что замороженный конфликт невыгоден Украине.

— Мне кажется, нынешняя власть верит в такую возможность, она видит меняющиеся геополитические и экономические условия России, и немножко движется к этому. Не хочу делать прогнозы, но думаю, реальная перспектива - ближайшие 10 лет как минимум у нас есть, чтобы освободить Донбасс, - подытожил Сергей Гармаш.

Напомним, 26 февраля на Донбассе начали прививать военнослужащих, которые участвуют в Операции Объединенных сил.