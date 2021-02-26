На Донбассе начали прививать военнослужащих, которые участвуют в Операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook.

Первая партия вакцины против коронавируса поступила в 66-ой военный госпиталь. Военнослужащих будут прививать 7200 дозами препарата AstraZeneca.

Еще 25 февраля врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты.

«Сегодня бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры, выезжают для осуществления прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности», - сообщают в Минобороны.

Hапомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай рассказала, что первый этап вакцинации в регионе начнется в марте-апреле 2021 года. Вакцину получат работники «ковидных» больниц, интернате учреждения и военные.