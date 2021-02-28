По данным немецкого вирусолога Кристиана Дростена и прогнозам профессора Торстена Лера, который консультирует правительство ФРГ в вопросах борьбы с пандемией, существует опасность третьей волны пандемии в Германии.

Об этом информирует Украинская правда со ссылкой на DW.

На вопрос журналиста, находится ли Германия в третьей волне пандемии, Кристиан Дростен ответил, что на данный момент страна переживает начало такого развития событий. В подтверждение своих слов вирусолог указал на ход эпидемии в других странах, а также на результаты моделирования дальнейшего развития ситуации в самой Германии.

По данным Института имени Роберта Коха, по состоянию на 28 февраля в ФРГ за сутки зафиксировали 7890 новых случаев заражения и еще 157 смертей из-за COVID. Таким образом, в стране от вируса умерли уже более 70 тысяч человек. Недельные средние показатели заражения наблюдаются на уровне 63,8 на 100 тысяч человек.

Однако уже в апреле ситуация грозит значительно ухудшится. Вирусолог признал, что при нынешних темпах заражений вакцинация также мало чем сможет помочь, хотя одновременно это должно сократить показатели смертности среди наиболее уязвимых пожилых людей. Относительно возможных послаблений карантина, Кристиан Дростен прогнозирует их не раньше второй половины лета.

Так же профессор Торстен Лер, предупреждает о значительном ускорении темпов распространения инфекции. По его данным, уже в апреле при нынешних темпах распространения коронавируса показатели заражений могут вернуться к уровню, который наблюдался до Рождества.

Причиной этого профессор Лер называет все более активное распространение британского варианта коронавируса, а также оживление контактов между жителями Германии, наблюдаемое с середины февраля.

Напомним, 18 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что Германия внесет еще полтора миллиарда евро в инициативу Глобального доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX).