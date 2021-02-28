Критическое состояние военных возможностей Украины в 2014 году, наращивание темпов милитаризации Россией оккупированного полуострова и открытие Москвой второго фронта на Донбассе вычеркнуло военный сценарий освобождения Крыма.

Об этом в статье на Украинской правде написал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что давление на Россию на всех «гражданских» фронтах должно усиливаться.

— Все наши дальнейшие действия и шаги вписывались в единую логику – усиление давления на Россию на всех «гражданских» фронтах. Мы понимали – Крым должен стать неподъемным и токсичным грузом для Москвы, а цена оккупации – постоянно расти, – отметил пятый президент.

Он также предостерег нынешнюю власть от ложного ощущения самоуспокоения.

— Нашим партнерам нужны четкие предложения по дальнейшим действиям – пусть даже они сначала встретят сопротивление, – а не ритуальные и размытые декларации о намерениях. Речь идет о новых санкциях, прежде всего против тех, кто получает выгоду от незаконной оккупации, и здесь «законодателем» должна выступать Украина, – добавил Петр Порошенко.

По его убеждению, не должен прекращаться мониторинг нарушений прав человека в Крыму, а собранные доказательства систематической репрессивной политики должны стать основой для новых санкций.

— Необходимо сконцентрировать политические, дипломатические и юридические усилия на многомиллиардные иски в международных судах о компенсации Россией материальных убытков за захваченное имущество, не только государственное, но и корпоративное, личное, и здесь широкое поле для взаимодействия с украинским частным сектором, – считает Петр Порошенко.

Кроме того, он отметил, что милитаризация Крыма – это военный вызов для всего региона.

— В конце 2018 года рабочая группа, созданная Конституционной комиссией, наработала предложения относительно изменений в раздел Десятый Конституции Украины. Речь идет по сути о создании в будущем в Крыму национальной автономии крымских татар. Безусловно, с полным обеспечением равных прав и свобод украинцев, этнических русских и представителей всех этносов, проживающих на полуострове, – напомнил Петр Порошенко.

Он напомнил, что никаких сдвигов в этом вопросе за два года не произошло.

— Стратегия не простая, стратегия не быстрая, но Крым был, есть и будет украинским, – резюмировал лидер «Европейской Солидарности».

Напомним, в захваченном Россией Крыму запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ истощились, а Балановское водохранилище приближается к высыханию.