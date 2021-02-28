Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно обратился к президенту с ходотайством об увольнении начальника Генштаба, после того, как глава государства отказался подписывать предыдущее предложение.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Радио Азатутюн.

Пашинян заявил, что снова направляет президенту проект указа об увольнении руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна и надеется, что на этот раз его подпишут.

По его словам, решение президента Армена Саркисяна вернуть прежний проект «никак не способствует решению ситуации».

Напомним, в администрации президента пояснили, что после обсуждения проекта с юристами и независимыми экспертами пришли к выводу, что он противоречит Конституции.

Также отметили, что Армен Саркисян «не защищает какую-либо политическую силу и принимает решение, руководствуясь исключительно общегосударственными и общенациональными интересами».

В то же время, президент заявил, что Вооруженные силы в политических вопросах должны сохранять нейтралитет.

Напомним, Министерство обороны Армении сделало заявление на фоне протестов против премьер-министра Никола Пашиняна, который недавно заявил о попытке военного переворота. Министерство призвало стороны не втягивать армию в политику.