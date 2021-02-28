Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что будет участвовать в парламентских выборах.

Об этом он рассказал в комментарии к телепроекту «Фронт 14/21» в эфире канала «Еспресо.TV».

В частности, Арсений Яценюк указал, что остается в политике и будет участвовать в парламентских выборах, поскольку знает, «что нужно стране» и «как это делать».

— Я остаюсь в политике. Я буду участвовать в парламентских выборах. Все, что я мог сделать до сегодняшнего дня для Украины, я сделал. Но этого слишком мало. Я свою работу закончу. Потому что я знаю, что нужно стране, знаю, как это делать, и я это сделаю, - отметил Арсений Яценюк.

Напоомним, что премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк высказался за восстановление в полном объеме субсидий для населения.