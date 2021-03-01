Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в исправительную колонию в городе Покров во Владимирской области РФ, где он будет отбывать приговор. Его поместили на карантин.

Об этом пишет Интерфакс.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников рассказал, что сначала политик будет пребывать на карантине, а после этого его переведут в отряд.

— У нас есть стопроцентная информация, что Навальный прибыл во Владимирскую область для отбытия наказания. Первое время он будет находиться на карантине, потом его переведут в отряд, - рассказал Алексей Мельников.

В фонде «Русь Сидящая», который помогает осужденным и их семьям, сообщили «Открытым медиа», что, по словам заключенных, прибытию Навального в колонию «не все рады».

Заключенные рассказывают, что прибытие новой группы осужденных, в которую входил Алексей Навальный, отличалось от того, как обычно проходит такая процедура. Так, этапирование провели строго по правилам внутреннего распорядка и никого не били. Обычно, пишут «Открытые медиа», прибывших осужденных могли ударить сразу на выходе из автозака по дороге на обыск.

Заключенные сейчас опасаются, что после прибытия Навального в колонии могут усилить режим.

Напомним, Фонд Бориса Немцова присудил политику Алексею Навальному премию за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.