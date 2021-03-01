Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко в скором времени уйдет в отставку.

Об этом пишет TheБабель.

По мнению Светланы Тихановской, нынешний представитель власти покинет свой пост в ближайшие месяцы из-за нарастающего давления ЕС и США.

— Давление будет расти день ото дня и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет. Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет, — заявила она.

Оппозиционер Павел Латушко также полагает, что «решающая битва» с режимом произойдет этой весной. Он призывает ЕС вводить точечные санкции на разных уровнях.

— Прежде всего важно принять меры в отношении судей, выносящих несправедливые приговоры. Это около 400 человек. Многие прокуроры и следователи также должны попасть под санкции. До сих пор не было возбуждено ни одного дела об убийствах мирных беларусов», — сказал Павел Латушко.

Напомним, в феврале лидер белорусской оппозиции заявила, что пока не видит смысла возвращаться в Беларусь. По ее словам, это ничего не изменит.