По состоянию на 17 часов 28 февраля противник три раза обстреливал позиции подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел в направлении украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Верхнеторецка российско-оккупационные войска совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, в течение суток, 27 февраля, в зоне проведения ООС боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня.