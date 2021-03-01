Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко будет вести политическое шоу на 5 канале.
Об этом сообщил генеральный директор канала Владимир Мжельский в комментарии Детектор медиа.
— Мы развесили борды, на которых написано, что он будет работать с марта. Он будет делать свое шоу, — сказал Владимир Мжельский, комментируя рекламу с Юрием Луценко, которая появилась на этой неделе.
Шоу на политическую тематику будет выходить раз в неделю, добавил гендиректор телеканала.
Сам бывший генеральный прокурор пока публично не комментировал сотрудничество с 5 каналом.
Напомним, в ноябре 2020 года сообщалось, что Верховный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича к бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.
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Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко будет вести политическое шоу на 5 канале.
Об этом сообщил генеральный директор канала Владимир Мжельский в комментарии Детектор медиа.
— Мы развесили борды, на которых написано, что он будет работать с марта. Он будет делать свое шоу, — сказал Владимир Мжельский, комментируя рекламу с Юрием Луценко, которая появилась на этой неделе.
Шоу на политическую тематику будет выходить раз в неделю, добавил гендиректор телеканала.
Сам бывший генеральный прокурор пока публично не комментировал сотрудничество с 5 каналом.
Напомним, в ноябре 2020 года сообщалось, что Верховный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича к бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.