Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко будет вести политическое шоу на 5 канале.

Об этом сообщил генеральный директор канала Владимир Мжельский в комментарии Детектор медиа.

— Мы развесили борды, на которых написано, что он будет работать с марта. Он будет делать свое шоу, — сказал Владимир Мжельский, комментируя рекламу с Юрием Луценко, которая появилась на этой неделе.

Шоу на политическую тематику будет выходить раз в неделю, добавил гендиректор телеканала.

Сам бывший генеральный прокурор пока публично не комментировал сотрудничество с 5 каналом.

Напомним, в ноябре 2020 года сообщалось, что Верховный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича к бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.