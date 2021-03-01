Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумь Сваминатан отмечает, что сейчас менее 10% населения Земли выработали антитела к коронавируса, а вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на информацию ВОЗ.

Отвечая на вопрос о том, удалось ли достичь коллективного иммунитета в больших городах, в которых коронавируса переболела значительная часть жителей, специалист обратила внимание на проводимые в мире почти 500 исследований. Их результаты, по ее словам, показали, что менее 10% мирового населения сейчас имеют антитела к COVID-19.

— Конечно, в некоторых местах, особенно в городских районах с большой плотностью населения, есть территории, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела. Однако это не означает, что весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета. Единственный путь к достижению коллективного иммунитета подобного масштаба – это вакцинация, - сказал Сумь Сваминатан.

Напомним, что в Украине зафиксировано уже 1,352 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 28 февраля — 4,2 тысячи, меньше, чем днем ранее, но характерное снижение показателя на выходных. Количество летальных случаев с начала пандемии превысило 26 тысяч, из них за сутки — 68.