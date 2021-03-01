В Украине зафиксировано уже 1,352 миллионв случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 28 февраля - 4,2 тысячи, меньше, чем днем ранее, но характерное снижение показателя на выходных. Количество летальных случаев с начала пандемии превысило 26 тысяч, из них за сутки - 68.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
— 4285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 1 марта 2021 года, - сообщил Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
В частности, за минувшие сутки заболели 258 детей и 93 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаевзарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Напомним, по состоянию на 28 февраля в Николаевской области зарегистрировано 149 новых случаев COVID-19.
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В Украине зафиксировано уже 1,352 миллионв случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 28 февраля - 4,2 тысячи, меньше, чем днем ранее, но характерное снижение показателя на выходных. Количество летальных случаев с начала пандемии превысило 26 тысяч, из них за сутки - 68.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
— 4285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 1 марта 2021 года, - сообщил Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
В частности, за минувшие сутки заболели 258 детей и 93 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаевзарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Напомним, по состоянию на 28 февраля в Николаевской области зарегистрировано 149 новых случаев COVID-19.