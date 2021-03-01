В Украине зафиксировано уже 1,352 миллионв случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 28 февраля - 4,2 тысячи, меньше, чем днем ранее, но характерное снижение показателя на выходных. Количество летальных случаев с начала пандемии превысило 26 тысяч, из них за сутки - 68.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

— 4285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 1 марта 2021 года, - сообщил Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1779 человек;

летальных исходов - 68;

выздоровели - 1701 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 23 066 (в том числе методом ПЦР - 15 394, методом ИФА - 2621, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5051).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 352 134 лица;

выздоровели - 1 171 724 лица;

летальных исходов - 26 050;

проведено ПЦР-тестов - 6 921 573.

В частности, за минувшие сутки заболели 258 детей и 93 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаевзарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 156 случаев;

Винницкая область - 598 случаев;

Волынская область - 65 случаев;

Днепропетровская область - 165 случаев;

Донецкая область - 54 случая;

Житомирская область - 466 случаев;

Закарпатская область - 242 случая;

Запорожская область - 83 случая;

Ивано-Франковская область - 526 случаев;

Киевская область - 208 случаев;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 10 случаев;

Львовская область - 315 случаев;

Николаевская область - 190 случаев;

Одесская область - 207 случаев;

Полтавская область - 97 случаев;

Ровенская область - 58 случаев;

Сумская область - 120 случаев;

Тернопольская область - 178 случаев;

Харьковская область - 69 случаев;

Херсонская область - 20 случаев;

Хмельницкая область - 32 случая;

Черкасская область - 67 случаев;

Черновицкая область - 335 случаев;

Черниговская область - 21 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Напомним, по состоянию на 28 февраля в Николаевской области зарегистрировано 149 новых случаев COVID-19.