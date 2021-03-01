По данным украинской разведки, на Донбассе постоянно находится около 50 российских снайперов.

Об этом проекту Радио Свобода «Донбасс Реалии» сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Снайперские подразделения России активно действуют на Донбассе, а территория Украины стала полигоном для испытания новейшего снайперского вооружения российских силовых структур, утверждают в разведке.

— По нашим данным, сейчас штатная численность таких подразделений составляет около 450 военнослужащих-снайперов. Кроме того, на территорию Украины сейчас очень активно заходят снайперские группы вооруженных сил России, ФСБ, других силовых структур. Это около 50 человек, которые постоянно находятся на нашей территории для того, чтобы отрабатывать наиболее важные задачи и, кроме того, повышать свой боевой опыт по применению снайперского вооружения в современных конфликтах, - рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, в короткий промежуток времени снайперская группа заходит с территории России на Донбасс, выполняет поставленную задачу, отрабатывает элементы для повышения своих профессиональных качеств и проверяет новейшее вооружение.

— Если заходят российские подразделения, или даже отдельные группы из состава первого-второго «армейского корпуса», то они уже используют новейшие винтовки — это крупнокалиберные винтовки, это винтовки выпуска 2010−2012 годов — те, которые как раз испытываются в боевых условиях. Та же снайперская винтовка Лобаева, она в пяти модификациях. Кроме того, есть и иностранные образцы — более дальнобойные, которые могут вести огонь от двух с половиной тысяч метров и дальше, - добавил он.

Боевики терористических группировок «ДНР» и «ЛНР» имеют на вооружении классическую винтовку Драгунова. По данным ГУР, начиная с 2016 года, штатные снайперы появились в первом и втором «армейских корпусах» поддерживаемых Россией группировок «ДНР» и «ЛНР». Обучение этих подразделений осуществляют инструкторы из России.

— По данным военной разведки, в декабре прошлого года на территории Украины, в оккупированных районах были проведены собрания снайперских подразделений с привлечением офицеров вооруженных сил России, которые как инструкторы прибыли с территории Ростовской области для проведения этого собрания, проведения отдельных занятий и контроля результатов подготовки снайперских подразделений первого и второго корпуса, - рассказал Вадим Скибицкий.

По данным Минобороны Украины, в прошлом году снайперы на Донбассе убили 11 украинских военных, восемь военнослужащих были ранены. В январе этого года — трое погибших, один раненый. В феврале сообщалось о двух погибших от снайперского огня.

Напомним, что за прошедшие сутки, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня и убили одного военного.