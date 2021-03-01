Иран исключил возможность проведения неформальной встречи с США и европейскими государствами по возобновлению ядерного соглашения, настаивая на том, что Вашингтон должен сначала отменить свои односторонние санкции.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, сообщает BBC.

— Учитывая недавние действия и заявления Соединенных Штатов и трех европейских государств, Иран не считает, что сейчас время для неформальной встречи с этими странами, которая была предложена главой внешнеполитического ведомства ЕС, - сказал он.

Со своей стороны США заявили, что разочарованы, но по-прежнему готовы «восстановить конструктивную дипломатию» по этому вопросу.

Кроме этого, представитель Белого дома рассказал, что США теперь будут консультироваться с другими сторонами ядерного соглашения — Великобританией, Францией, Китаем, Россией и Германией — «относительно наилучшего пути вперед».

Напомним, Государственная дума Российской Федерации единогласно проголосовала за продление ядерного соглашения «New START» с Соединенными Штатами Америки на 5 лет.