Министр иностранных дел Украины отозвал из заграничной командировки двух сотрудников украинского посольства в Польше, подозреваемых в коррупции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, двух сотрудников поймали на границе вчера, 28 февраля. Они пытались на служебном авто из Украины в Польшу вывезти валюту, золото и сигареты, пишет министр. Кулеба заявил, что отозвал обоих сотрудников из долгосрочной заграничной командировки.

— Их работа в посольстве окончена. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены, - отметил министр.

В Министерстве иностранных дел проведут дисциплинарное расследование относительно деятельности сотрудников. По словам Дмитрия Кулебы, он будет готов принимать любые решения по результатам расследования.

Также министр заверил, что ведомство будет взаимодействовать с правоохранительными органами, которые также будут расследовать инцидент.

— Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения, - добавил Дмитрий Кулеба.

Это уже не впервые сотрудники украинского посольства пытаются использовать служебный автомобиль для собственных целей. Так, в 2016 году прокуратура Закарпатья отркрыла уголовные дела в отношении сотрудников посольства Украины в Словакии, которые пытались на служебном авто провезти контрабанду сигарет.

Напомним, баннер с изображением оккупированного Российской Федерацией полуострова Крым и надписью «Краденое» разместили напротив Генерального консульства РФ в Харькове.