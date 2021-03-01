По состоянию на 10:00 1 марта в Николаевской области зарегистрировано 190 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская ОГА на странице в Facebook.
Из всех 42392 (+190) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1744 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 35508. Умерло всего от последствий COVID-19 - 786, за сутки - 2.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,352 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 28 февраля - 4,2 тысячи, меньше, чем днем ранее, но характерное снижение показателя на выходных. Количество летальных случаев с начала пандемии превысило 26 тысяч, из них за сутки - 68.
По состоянию на 10:00 1 марта в Николаевской области зарегистрировано 190 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская ОГА на странице в Facebook.
Из всех 42392 (+190) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1744 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 35508. Умерло всего от последствий COVID-19 - 786, за сутки - 2.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,352 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 28 февраля - 4,2 тысячи, меньше, чем днем ранее, но характерное снижение показателя на выходных. Количество летальных случаев с начала пандемии превысило 26 тысяч, из них за сутки - 68.