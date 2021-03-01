По состоянию на 10:00 1 марта в Николаевской области зарегистрировано 190 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская ОГА на странице в Facebook.

Из всех 42392 (+190) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:

Николаев - 28336 (+111)

Первомайск - 1394 (2)

Южноукраинск - 1416 (+3)

Вознесенск - 1039 (+16)

Очаков - 747 (+4)

Арбузинский район - 489 (+5);

Баштанский район - 603;

Березанский район - 526;

Братский район - 361;

Березнеговатский район - 260;

Веселиновский район - 400;

Витовский район - 1559 (+9);

Вознесенский район - 360 (+5);

Врадиевский район - 323 (+3)

Еланецкий район - 189;

Доманевский район - 446 (+2)

Казанковский район - 457;

Кривоозерский район - 288 (+2)

Николаевский район - 586 (+6);

Новобугский район - 375 (+2)

Новоодесский район - 929 (+12)

Очаковский район - 355 (+1)

Первомайский район - 498 (+7)

Снигиревский район - 456.

Заболевание COVID-19 установлен в 1744 (+6) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 35508. Умерло всего от последствий COVID-19 - 786, за сутки - 2.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,352 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 28 февраля - 4,2 тысячи, меньше, чем днем ранее, но характерное снижение показателя на выходных. Количество летальных случаев с начала пандемии превысило 26 тысяч, из них за сутки - 68.