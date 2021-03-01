Президент Владимир Зеленский обещает создать в Украине суд в смартфоне, который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.

Об этом он заявил на Всеукраинском форуме «Украина 30. Развитие Правосудия, в понедельник, 1 марта, передает Украинская Правда.

— Устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда. Действенным шагом на этом пути может стать ИТ решение. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне, — заявил Владимир Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, благодаря этому «большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений».

Также президент отметил важность возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей и совершенствования процедуры отбора кандидатов в Высший совет правосудия.

Важным вопросом, по словам Владимир Зеленского, есть и непосредственное участие граждан Украины в осуществлении правосудия — поэтому власть подготовила уже 2 законопроекта, которые «дадут старт работе суда присяжных». Президент подчеркнул, что «модель и формат суда присяжных будут подробно обсуждаться».

Напомним, ранее Владимир Зеленский раскритиковал судебную реформу Украины и заявил о необходимости ее реформирования.