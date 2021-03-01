Россия, отстающая в иммунизации своих граждан, предлагает миллионные поставки собственной вакцины «Спутник V» всему миру и, в частности, оккупированным территориям Украины, Грузии и Молдовы, а также европейским странам, которые задерживаются в темпах прививок больше всех.

Об этом пишет Politico.

В оккупированных частях Донецкой и Луганской областей с 3,6 млн населения прививки российской вакциной начались еще в феврале — дозы подвозят из России на грузовиках с гуманитарной помощью.

По данным сепаратистских администраций, «ДНР» получила 80 тысяч доз, а «ЛНР» — 65 тысяч.

В оккупированном Россией Крыму прививки начались еще в декабре. Вакцина «Спутник V» не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам, а Украина вообще запретила ее регистрацию.

Между тем на российскую вакцину надеются самопровозглашенные Абхазия и Южная Осетия, которые были отделены от Грузии во время ее кратковременной войны с Россией в 2008 году.

Европейский союз видит в договоренностях по вакцинам между Россией и созданных ею сепаратистскими образованиями на территориях других постсоветских государств определенный геополитический мотив.

Напомним, российскую вакцину против коронавирус «Спутник V» зарегистрировали в Сирии. Регулятор разрешил ее применение на территории республики.