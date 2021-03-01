Антиправительственные протесты в Ереване вспыхнули с новой силой. Противники премьер-министра Никола Пашиняна ворвались в правительственное здание, но уже покинули его.

Об этом сообщает «Спутник. Армения».

Сообщается, что оппозиция устроила акцию протеста в третьем правительственном корпусе. Противники премьера вошли, выкрикивая лозунги «Армения без Никола», однако дальше поста охраны не прошли и покинули здание.