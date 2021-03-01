Российская Федерация пытается легитимизировать вопрос привлечения российских миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе. Украинская сторона Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон направила в связи с этим ноту о провокационных действиях оккупационных сил в СММ ОБСЕ.

Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

В ТКГ отметили, что Российской Федерацией проводится ряд мероприятий, направленных на пересмотр ранее достигнутых договоренностей о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня.

– В частности, эти действия РФ направлены на оценку реакции международного сообщества на возможное участие военнослужащих ВС РФ в составе СЦКК как "... единственного надежного способа для содействия урегулированию конфликта на востоке Украины, - сообщили в ТКГ.

По информации украинской стороны, 27 февраля на позициях одного из подразделений была проведена съемка серии репортажей, в которых акцентируется внимание на возможности повышения эффективности контроля режима прекращения огня в случае привлечения к этому процессу российских миротворцев. При этом сообщается, что такая оценка была дана якобы представителям СММ ОБСЕ.

– Украинская сторона считает, что подобные провокационные действия направлены на дискредитацию Миссии и координационного механизма как эффективного инструмента контроля за режимом прекращения огня, - отметили в ТКГ.

Украинская сторона заявила, что данный факт свидетельствует о нежелании российской стороны выполнять взятые ранее на себя обязательства и договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш заверил, что Украина имеет возможность вернуть контроль над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей в течение 10 лет.