Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева считает, что ситуация с долгами коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» из-за разницы в тарифах — это следствие действий власти, которая не хочет принимать непопулярные решения.

Об этом Елена Киселева заявила в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Ранее сообщалось, что Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» просит у городского совета выделить 23 миллиона гривен, которые необходимы, чтобы покрыть долги предприятия перед «Николаевгазом» за транспортировку газа в прошлом году. К концу этого года долг за транспортировку газа увеличится до 70 миллионов гривен.

— Получается так, что очередная победа закончилась грандиозным провалом, за который должен в очередной раз заплатить городской бюджет. В принципе, мы понимаем, что живем в эпоху видео-историй, которые навязываются как хорошие решения, но все равно городской бюджет все это оплачивает. Есть ли проблема с нашим коммунальным предприятием? Она была, есть и, увы, будет К моему пессимистическому прогнозу она будет в ближайшие 5 лет и следующие. Ситуация, которая сегодня есть как в этой отрасли, так и с бюджетом, нерешаемая. В этой сфере нужно критически принимать какие-то решения. Какие решения - пока кроме «дайте денег» к нам никто никуда не приходит. Решение (повышать тариф, - прим.) непопулярно, и поэтому существующая власть не может брать на себя плохое решение, чтобы выглядеть красиво в СМИ и в телевизоре. Поэтому, за красивый выбор действующей власти доплачивает среднестатистический налогоплательщик. Мы не можем и не хотим, а я бы хотела это сделать, конкретно прийти и сказать: Вот эта сфера, вот это направление для Николаева является дотационным. Поэтому мы не делаем эту программу с целью, чтобы тариф, который, условно, стоит 7 гривен, мы его отдаем по 5, а 2 доплачиваем из городского бюджета, с сохранением субсидий и всего остального. Экономические модели у нас должны быть понятными и прозрачными. Житель Николаева должен понимать, что тот, кто живет в частном секторе спонсирует того, кто живет во многоэтажном доме. Но это нужно сказать, а не каждый раз делать заложниками решения реальной конкретной ситуации, которая не меняется годами и приходить и требовать: «Вы плохие, дайте денег, не дали денег - лишили зарплат». Опять же, кто виноват - депутаты. Надо (найти деньги в бюджете, - прим.), а их найти негде, потому что исполнители не пересмотрели программы, которые нужно или не нужно финансировать, а.опять сделали «среднюю температуру по палате». Есть часть программ, которые действительно в сложный год можно не финансировать. Да, это будет потеря электоральных симпатий, да, это не всем горожанам понравится. Но кому-то супчик редкий, а кому-то жемчуг редкий, - сказала Елена Киселева.

Напомним, из-за разницы в тарифах в концу года убытки «Николаевоблтеплоэнерго» составят почти 400 миллионов гривен.