Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во взрыве, в результате которого на прошлой неделе было повреждено принадлежащее Израилю судно в Оманском заливе.

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что корабль Helios Ray направлялся из Саудовской Аравии в Сингапур, когда, как сообщается, в результате взрыва образовались пробоины в его корпусе с обеих сторон.

– Это действительно была операция Ирана. Это ясно, - сказал Нетаньяху в интервью на радио, не представив при этом никаких доказательств.

Заявления Нетаньяху транслировались через несколько часов после того, как группа наблюдателей сообщила, что Израиль нанес ракетные удары по иранским войскам в Сирии.

Пока неясно, что стало причиной взрыва, повредившего Helios Ray в ночь на четверг. Но владелец судна, Рами Унгар, сказал, что в его корпусе остались две пробоины диаметром около 1,5 м, чуть выше ватерлинии.

Йоав Галант, министр кабинета министров Израиля, заявил в эфире израильского телевидения, что, судя по фотографиям корпуса, повреждение было результатом «взрыва мины, прикрепленной к внешней стороне судна, по-видимому, во время операции иранского морского спецназа в ночное время».

Иран опроверг свою причастность к этому инциденту. «Персидский залив являются непосредственными районами безопасности Ирана. Мы не позволим сеять панику. Нетаньяху страдает иранофобией, и он думает, что способ решения его внутренних проблем — это распространение подобных обвинений», — заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Ирана повысить уровень обогащения урана демонстрирует намерение продолжать развивать военную ядерную программу. При этом он пообещал, что Израиль не допустит создания ядерного оружия Ираном.