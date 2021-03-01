Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева поделилась впечатлениями о поездке по трассе Н-24 «Благовещенское — Николаев», заявив, что огорчилась состоянием дороги.

Об этом Анна Замазеева написала в своем Facebook, опубликовав соответствующую видеозапись.

— Друзья! Как вам дороги государственного значения в нашей области после зимы? Возвращаясь из Киева, лично почувствовала на себе «всю прелесть» и комфорт участка трассы между Первомайском и Николаевом. На носе весна, дожди, и каждая небольшая ямка имеет все шансы быстро превратиться на большие пропасти, которые будут нести опасность для движения автомобилей, - написала Анна Замазеева.

Она добавила, что очень огорчена и обеспокоена состоянием одной из основных магистралей области и убеждена в необходимости на это реагировать «уже сегодня, чтобы избежать трагических ситуаций».

— Как минимум, нужно обеспечить безопасную проезжаемость наших основных дорог, - добавила Анна Замазеева.

Глава Николаевского облсовета заявила, что в ближайшее время обратится к руководству Службы автомобильных дорог и вместе с ОГА проведет совещание, чтобы услышать видение дорожников решения проблемы в краткие сроки.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что «Укравтодор» выделит 100 тысяч гривен на строительство отстойника для большегрузного транспорта в регионе.