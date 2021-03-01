За семь лет войны Служба безопасности Украины возбудила более 22,7 тысячи уголовных дел по фактам совершения преступлений против нацбезопасности, посягательство на территориальную целостность и терроризм. Спецслужба все годы войны документирует противоправные действия Российской Федерации.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Как рассказали в спецслужбе, часть материалов о противоправных действиях России Украина передала в международные суды как доказательство российской агрессии.

– Сообщено о подозрении почти 6 тысячам лиц, более 250 из которых - граждане Российской Федерации, - добавили в СБУ.

Отметим, семь лет назад, 1 марта 2014 года, российский Совет Федерации разрешил президенту России Владимиру Путину использовать российскую армию на территории Украины.

Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала двоих агентов российской ФСБ (украинские граждане), которые, по данным службы, собирали данные о боеготовности и обеспечении Вооруженных сил Украины.