В Японии более 1 тысячи доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer оказались непригодными для использования. Поскольку произошла поломка рефрижератора, где они хранились.

Об этом сообщает телекомпания NHK со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Рефрижератор вышел из строя 26 февраля. В результате инцидента непригодными для использования оказались 172 флакона с вакциной от коронавируса, которых бы хватило на 1 032 дозы.

Препарат планировалось использовать для вакцинации медицинского персонала.

В настоящее время не известно, что стало причиной поломки. Завтра морозильную камеру заберут для установления причин неисправности.

Одной из отличительных особенностей вакцины от Pfizer является необходимость ее хранения при крайне низкой температуре.

Ранее сообщалось, что управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США планирует удовлетворить запрос от Pfizer Inc и BioNTech по изменению условий хранения их вакцины против коронавируса с ультрахолодных камер на стандартные.