Служба безопасности выявила факт внесения заведомо ложных данных при перерегистрации «Партии Шария» — информацию об этом правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ.

Правоохранители открыли поизводство по статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)

В данный момент материалы направили в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования.

Также СБУ направила в прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации следственных действий на территории других стран по делу Анатолия Шария.

Напомним, 25 февраля Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого в госизмене, вследствие чего теперь он объявлен в государственный розыск.