Белорусский фонд спортивной солидарности подал в СБУ список спортивных чиновников Беларуси, которым предлагает запретить въезд в Украину.

Об этом сообщает Корреспондент.

Письмо также направили в Верховную Раду и Кабинет министров.

В частности, в список попали министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук с своими заместителями в лице Михаила Портного, Александра Барауля, Вячеслава Дурнова и ряда других спортивных чиновников.

При этом сообщается, что фонд готов предоставить любые подтверждающие материалы и доказательства, которые могут потребоваться для включения в список дополнительных субъектов, ответственных за серьезные нарушения прав человека.

— Белорусский фонд спортивной солидарности любезно просит Верховную Раду Украины, Кабинет министров Украины, Службу безопасности Украины поддержать прилагаемый список и подать его в Совет национальной безопасности и обороны Украины, чтобы включить указанных беларусских должностных лиц в сфере спорта в санкционные списки Украины относительно субъектов режима Беларуси за подрыв демократии, - указано в сообщении.

Напомним, лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская считает, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко в скором времени уйдет в отставку.