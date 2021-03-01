Разработчики соцсети Instagram удвоили лимит участников совместных эфиров, представив Live Room («Живые комнаты»). Теперь прямые трансляции можно вести вчетвером.

Совместные прямые трансляции в Instagram появились в 2017 году, а в октябре 2020 года их время увеличилось с одного часа до четырех, пишет Бабель.

Live Room будет доступна всем пользователям. В релизе компании говорится, что «комната» даст больше способов строить бизнес, расширять аудиторию и раскрыть творческий потенциал.

Создается «комната» как обычный прямой эфир. Создатель трансляции выбирает гостей (может подключать их после начала трансляции) и все подписчики получают уведомления о начале эфира.

Как отмечает Forbes, Live Rooms запустили на фоне растущей популярности соцсети Clubhouse. Издание считает, что Instagram будет развивать новую функцию, если она «выстрелит».

Напомним, Twitter представил два нововведения: возможность для пользователей взимать плату со своих подписчиков за доступ к дополнительному контенту, а также создавать группе на основе тематических интересов.