Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, правоохранители изъяли у контрабандистов более двух десятков предметов холодного оружия различных периодов (в том числе античного), старинные доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси и 1800-1900-х годов, а также многочисленные старинные предметы быта.

Сейчас все изъятые предметы передали на экспертизу. После завершения досудебного расследования культурные ценности планируют передать в музейный фонд Украины.

По предварительным данным следствия, контрабандисты переправляли товар иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статье 15 и части 1 статье 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины и решают вопрос об уведомлении о подозрении дельцам. Санкции этих статей предусматривают лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, за семь лет войны Служба безопасности Украины возбудила более 22,7 тысячи уголовных дел по фактам совершения преступлений против нацбезопасности, посягательство на территориальную целостность и терроризм. Спецслужба все годы войны документирует противоправные действия Российской Федерации.