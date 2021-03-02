В провинциях Турции с низким и средним уровнем риска заражения коронавирусом отменят комендантский час по выходным дням.

Об этом 1 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Анадолу в Twitter.

Как заявил лидер Турции, в провинциях с высоким уровнем риска заражения COVID-19 комендантский час продлится некоторое время.

– Комендантский час по выходным в Турции будет отменен в провинциях с низким и средним уровнем риска и продлится некоторое время в провинциях с высоким уровнем риска заражения COVID-19, - сказал Эрдоган.

Он также добавил, что в провинциях с низким и средним уровнем риска возобновится очное обучение, в том числе в средних и старших классах школ.

По его словам, с 9 млн прививок от COVID-19 Турция вошла в пятерку стран мира, которые вакцинировали 10% своего населения.

Напомним, в Турции выявили первые случаи заражения новыми штаммами коронавируса. Так, в стране подтвердили заболевания южноафриканским и бразильским штаммами COVID-19.