В Украине ускорят процесс вакцинации населения. До конца лета планируется выйти на уровень 5 млн прививок в месяц.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Свобода слова.

Так он ответил на заявление, что на вакцинацию при существующих темпах может уйти более 10 лет.

– Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры (5 млн прививок на месяц - прим.). Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема, - сказал Степанов.

Напомним, с 1 марта 2021 года украинские граждане смогут встать в электронную очередь на получение прививки через приложение «Дія».