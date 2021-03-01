С 1 марта 2021 года украинские граждане смогут встать в электронную очередь на получение прививки через приложение «Дія».
Об этом рассказал министр трансформации и цифровых технологий Михаил Федоров.
Регистрация в этот список будет осуществляться через национальный контакт-центр по вопросам противодействия COVID-19. Услугу разработало МинЦифры при содействии Минздрава.
— Мы совместно с Минздравом запускаем услугу записи в лист ожидания вакцинации в «Дії», которая заработает на следующей неделе. Минцифра заботится о личной безопасности каждого украинца. Мы делаем все для минимизации контакта между людьми, чтобы украинцы не стояли в очередях, не собирали лишние бумажки для получения государственных услуг. Особенно, если это касается такого важного вопроса, как вакцинация, — сообщил Михаил Федоров.
Минцифры поэтапно указала все шаги, которые должен совешить пользователь, чтобы официально попасть в список ожидания вакцинации. Так, необходимо:
Ранее НикВести сообщали, что в Министерстве цифровой трансформации заявили, что украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию против COVID-19 через единый портал государственных услуг «Дія».
С 1 марта 2021 года украинские граждане смогут встать в электронную очередь на получение прививки через приложение «Дія».
Об этом рассказал министр трансформации и цифровых технологий Михаил Федоров.
Регистрация в этот список будет осуществляться через национальный контакт-центр по вопросам противодействия COVID-19. Услугу разработало МинЦифры при содействии Минздрава.
— Мы совместно с Минздравом запускаем услугу записи в лист ожидания вакцинации в «Дії», которая заработает на следующей неделе. Минцифра заботится о личной безопасности каждого украинца. Мы делаем все для минимизации контакта между людьми, чтобы украинцы не стояли в очередях, не собирали лишние бумажки для получения государственных услуг. Особенно, если это касается такого важного вопроса, как вакцинация, — сообщил Михаил Федоров.
Минцифры поэтапно указала все шаги, которые должен совешить пользователь, чтобы официально попасть в список ожидания вакцинации. Так, необходимо:
Ранее НикВести сообщали, что в Министерстве цифровой трансформации заявили, что украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию против COVID-19 через единый портал государственных услуг «Дія».