Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Всеукраинском форуме «Украина 30: Коронавирус: вызовы и ответы», передает Громадське.

Он отметил, что сейчас Минцифры ведет переговоры с Министерством здравоохранения, чтобы прием электронных заявок от украинцев, планирующих вакцинироваться, можно было проводить через «Действие».

— Так мы сможем спрогнозировать спрос, чтобы затем эффективно организовать систему и логистику вакцинации. Важно собрать качественную информацию, чтобы эффективно и децентрализовано организовать этот процесс, — сказал Михаил Федоров.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что прививки от COVID-19 украинцам начнут делать в середине февраля. Помешать старту вакцинации до конца зимы могут только форс-мажорные обстоятельства.

Президент Владимир Зеленский готов сделать прививку от коронавируса SARS CoV 2 одним из первых, чтобы доказать украинцам, что вакцины безопасны.

Члены депутатской комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета предлагают на сессии обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить жителей города Николаева вакцинами от COVID-19.