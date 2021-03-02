Канада на этой неделе получит первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca из Индии. Доставят 500 тысяч доз.
Об этом сообщает Reuters.
Известно, что в страну вакцина, которую производят на мощностях Serum Institute India, прибудет в среду. Всего Канада согласовала поставку 2 миллионов доз вакцины из Индии к середине мая. Этого хватит для прививок 2,7% населения.
Одобрение индийский образец AstraZeneca получил в минувшую пятницу, 26 февраля, на ряду с британской вакциной этой же разработки.
Утверждение вакцины из Индии заняло шесть недель. Утверждается, что скорой выдаче разрешения на экстренное применение помогла давняя работа местной компании Verity Pharmaceuticals, с которой Serum Institute India давно сотрудничают в рамках борьбы с раком в Канаде.
Напомним, что фармацевтическая компания AstraZeneca планирует поставить меньше половины вакцин от коронавируса в ЕС, от того количества, которое планировалось поставить по контракту во втором квартале. Планировалось поставить 180 млн доз.
Канада на этой неделе получит первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca из Индии. Доставят 500 тысяч доз.
Об этом сообщает Reuters.
Известно, что в страну вакцина, которую производят на мощностях Serum Institute India, прибудет в среду. Всего Канада согласовала поставку 2 миллионов доз вакцины из Индии к середине мая. Этого хватит для прививок 2,7% населения.
Одобрение индийский образец AstraZeneca получил в минувшую пятницу, 26 февраля, на ряду с британской вакциной этой же разработки.
Утверждение вакцины из Индии заняло шесть недель. Утверждается, что скорой выдаче разрешения на экстренное применение помогла давняя работа местной компании Verity Pharmaceuticals, с которой Serum Institute India давно сотрудничают в рамках борьбы с раком в Канаде.
Напомним, что фармацевтическая компания AstraZeneca планирует поставить меньше половины вакцин от коронавируса в ЕС, от того количества, которое планировалось поставить по контракту во втором квартале. Планировалось поставить 180 млн доз.