Президент Владимир Зеленский отметил, что государственные служащие должны работать в интересах граждан, а децентрализацию нужно углублять для повышения уровня жизни в регионах.

Об этом Владимир Зеленский сказал на совещании по реформе государственного управления и развития регионов, пишет Украинская правда.

– Гражданин должен доверять государству - только тогда Украина будет успешной. А для этого мы должны построить профессиональную и добропорядочную государственную службу, которая работает в интересах граждан. Мы должны обеспечить полную открытость власти и эффективно использовать ресурсы. Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов. Углубление децентрализации поднимет благоустройство в регионах и даст шанс трудоустройства на местах, - сказал он.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев пообещал за несколько лет построить удобную и доступную инфраструктуру: «сто процентов школ будут отвечать лучшим условиям комфортного пространства, у каждой общины на 20 тысяч жителей будет качественный стадион, экстренная помощь будет приезжать не больше чем за 20 минут».

Напомним, ранее президент Украины заявил, что для завершения децентрализации необходимо внести изменения в Конституцию относительно отношений между центральными и местными органами власти, а также принять законы о местных референдумах и по самоуправлению на местах.