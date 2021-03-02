Германия попытается договориться с новой администрацией президента США по отмене санкций против газопровода «Северный поток-2». Правительство будет искать «пути диалога» по этому вопросу.

Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции «Союз-90»/«Зеленые».