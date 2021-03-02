Германия попытается договориться с новой администрацией президента США по отмене санкций против газопровода «Северный поток-2». Правительство будет искать «пути диалога» по этому вопросу.
Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции «Союз-90»/«Зеленые».
Конгресс США требует усиление и расширения санкций.
– Правительство ФРГ тесно согласовывало проблематику экстерриториальных санкций с партнерами в ЕС и участвовало как в 2020, так и в 2021 году в Вашингтоне в демаршах нескольких стран-членов ЕС против этих санкций США. Как ЕС и страны-члены, так и правительство ФРГ на двусторонней основе продолжит искать пути диалога по этому вопросу и с новой администрацией США, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство Германии не может сразу отказаться от российского газопровода «Северный поток — 2» из-за риска судебных исков о возмещении ущерба.
Германия попытается договориться с новой администрацией президента США по отмене санкций против газопровода «Северный поток-2». Правительство будет искать «пути диалога» по этому вопросу.
Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции «Союз-90»/«Зеленые».
Конгресс США требует усиление и расширения санкций.
– Правительство ФРГ тесно согласовывало проблематику экстерриториальных санкций с партнерами в ЕС и участвовало как в 2020, так и в 2021 году в Вашингтоне в демаршах нескольких стран-членов ЕС против этих санкций США. Как ЕС и страны-члены, так и правительство ФРГ на двусторонней основе продолжит искать пути диалога по этому вопросу и с новой администрацией США, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство Германии не может сразу отказаться от российского газопровода «Северный поток — 2» из-за риска судебных исков о возмещении ущерба.