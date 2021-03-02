В SpaceX сообщили результаты расследования аварии первой многоразовой ступени ракеты-носителя Falcon 9, которая 16 февраля доставила груз на орбиту, но не смогла сесть на бесплатную платформу в Атлантический океан и утонула.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции SpaceX и NASA, пишет Украинская правда.

Руководитель по пилотируемым миссиям SpaceX Бенджи Рид сообщил, что авария, вероятно, произошла из-за проблемы с одним из двигателей Falcon 9. В компании считают, что в технологическом уплотнении вокруг одного из девять двигателей Falcon 9 Merlin 1D образовалась отверстие, что позволило горячему газу попадать в двигатель из-за чего тот отключился и ракета не смогла совершить посадку в заданную точку.

Looking back, we can see that the birds on the deck move in the opposite direction of stage 1s impact. Perhaps there was a boom. pic.twitter.com/VIzioxJHaM — Falcon 9 Block 5 (@Falcon9Block5) February 16, 2021

До этой аварии бустеры серии Falcon 9 осуществили подряд 24 успешные посадки.

Напомним, ранее компания Илона Маска SpaceX назвала имя второго члена экипажа коммерческого рейса Crew Dragon. Второе место на коммерческом рейсе получила 29-летняя Хейли Арсено. Хейли Арсено — сотрудник клиники детских онкозаболеваний St. Jude Childrenʼs Research Hospital, в которой она сама ранее проходила лечение от рака костей.