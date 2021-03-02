В 2020 году на развитие экономики Николаевской области направлено 7,8 миллиардов гривен капитальных инвестиций, что на 48% меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.

В целом по Украине эта разница составляет 38,2%.

Главным источником финансирования инвестиций оставались собственные деньги предприятий и организаций, за счет которых освоено 4,6 миллиардов гривен или 58,9% от общеобластного объема. За счет бюджетных ассигнаций освоено 33,2% капитальных инвестиций (2,6 миллиарда гривен). Часть кредитных ресурсов составила 5,4% (0,4 миллиарда гривен).

По видам экономической деятельности в государственном управлении и обороне; обязательному социальному страхованию освоено 2,3 миллиарда гривен (29,6%), промышленности - 2 миллиарда гривен (25,4%), оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов. - 1,5 миллиардов гривен (19,2%), сельском, лесной и рыбном хозяйстве - 1,3 миллиарда гривен (16,5%).

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть упали