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Следственный комитет Беларуси заявил, что завершил расследование уголовного дела в отношении Светланы Тихановской и ее приближенных — их обвиняют в подготовке к захвату госучреждений.
Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
Силовое ведомство указывает, что оперативники нашли доказательства, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовились к захвату административных зданий в Гомеле.
«Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская», — указывается в заявлении СК Беларуси.
В качестве доказательства непосредственной вины обвиняемых следователи прикрепили видео неизвестного происхождения с неустановленными лицами.
На нем якобы «ближайшие знакомые» Светланы Тихановской обсужали замену глав исполкомов своими ставленниками, а также договаривались о приобретении электрошокеров, газовых баллончиков и средств связи.
«Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на её экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру», — говорится в сообщении СК Беларуси.
Ранее НикВести сообщали, что Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели Александра Тарайковского, первого погибшего на протестах.
Следственный комитет Беларуси заявил, что завершил расследование уголовного дела в отношении Светланы Тихановской и ее приближенных — их обвиняют в подготовке к захвату госучреждений.
Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
Силовое ведомство указывает, что оперативники нашли доказательства, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовились к захвату административных зданий в Гомеле.
«Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская», — указывается в заявлении СК Беларуси.
В качестве доказательства непосредственной вины обвиняемых следователи прикрепили видео неизвестного происхождения с неустановленными лицами.
На нем якобы «ближайшие знакомые» Светланы Тихановской обсужали замену глав исполкомов своими ставленниками, а также договаривались о приобретении электрошокеров, газовых баллончиков и средств связи.
«Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на её экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру», — говорится в сообщении СК Беларуси.
Ранее НикВести сообщали, что Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели Александра Тарайковского, первого погибшего на протестах.