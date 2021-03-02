Следственный комитет Беларуси заявил, что завершил расследование уголовного дела в отношении Светланы Тихановской и ее приближенных — их обвиняют в подготовке к захвату госучреждений.

Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Силовое ведомство указывает, что оперативники нашли доказательства, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовились к захвату административных зданий в Гомеле.

«Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская», — указывается в заявлении СК Беларуси.

В качестве доказательства непосредственной вины обвиняемых следователи прикрепили видео неизвестного происхождения с неустановленными лицами.

На нем якобы «ближайшие знакомые» Светланы Тихановской обсужали замену глав исполкомов своими ставленниками, а также договаривались о приобретении электрошокеров, газовых баллончиков и средств связи.

«Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на её экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру», — говорится в сообщении СК Беларуси.

Ранее НикВести сообщали, что Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели Александра Тарайковского, первого погибшего на протестах.