По состоянию на 10:00 2 марта в Николаевской области зарегистрировано 153 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская ОГА на странице в Facebook.

Из всех 42545 (+153) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:

Николаев - 28460 (+124)

Первомайск - 1401 (7);

Южноукраинск - 1416;

Вознесенск - 1039;

Очаков - 757 (10);

Арбузинский район - 490 (+1)

Баштанский район - 603;

Березанский район - 526;

Братский район - 361;

Березнеговатский район - 260;

Веселиновский район - 400;

Витовский район - 1561 (+2)

Вознесенский район - 360;

Врадиевский район - 323;

Еланецкий район - 189;

Доманевский район - 446;

Казанковский район - 457;

Кривоозерский район - 288;

Николаевский район - 588 (+2)

Новобугский район - 375;

Новоодесский район - 929;

Очаковский район - 361 (+6);

Первомайский район - 499 (+1)

Снигиревский район - 456.

Заболевание COVID-19 установлен в 1749 (+5) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 670, всего выздоровели - 36178. Умерло всего от последствий COVID-19 - 789, за сутки - 3.