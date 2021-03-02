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По состоянию на 10:00 2 марта в Николаевской области зарегистрировано 153 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская ОГА на странице в Facebook.
Из всех 42545 (+153) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1749 (+5) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 670, всего выздоровели - 36178. Умерло всего от последствий COVID-19 - 789, за сутки - 3.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5336 человек, зафиксировано 162 летальных случая, 5194 пациента выздоровели.
По состоянию на 10:00 2 марта в Николаевской области зарегистрировано 153 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская ОГА на странице в Facebook.
Из всех 42545 (+153) обнаруженного подтвержденного случая по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1749 (+5) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 670, всего выздоровели - 36178. Умерло всего от последствий COVID-19 - 789, за сутки - 3.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5336 человек, зафиксировано 162 летальных случая, 5194 пациента выздоровели.