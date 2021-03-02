Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал экс-президента Петра Порошенко «талантливым манипулятором», отметив, что он сыграл ключевую роль в его конфликте с Михеилом Саакашвили.

Об этом министр заявил в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1», пишут НикВести.

Ведущая вспомнила ссору между Арсеном Аваковым и Михеилом Саакашвили в 2015 году во время заседания Национального совета реформ. Во время конфликта Арсен Аваков бросил в оппонента стакан с водой.

Министр ВД рассказал, что на данный момент конфликт исчерпан — спустя время они встретились на одном из праздников и обсудили инцидент. Арсен Аваков также назвал Петра Порошенко манипулятором, который повлиял на данную ситуацию.

— Это была ясно, конечно, эмоциональная ситуация. Михеил горячий человек, восточный. Мы тоже в крови имеем эти гены. Но мы нашли в себе силы увидеться. Уже это было в «постпорошенковский» период... или до выборов? Я уже, честно говоря, не помню. Мы как-то встретились на чужом празднике и хорошо поговорили. А потом еще встретились. А потом еще. И мы очень откровенно обменялись, нам было интересно. Он мне рассказывал, как он это видел с той стороны, начиная от того, как он по крыше ходил, и заканчивая вот этим всеми эпизодами, которые привели к конфликту. Здесь роль Петра Алексеевича высока. Он талантливый разводи... ну, манипулятор в этом вопросе. Мы очень ясно понимали, кто, что и как поступал. Ведь, как бы там не было, к Саакашвили тоже нужно было же отнестись чисто по-людски, по-человечески. И я эту грань никогда не переходил. И Миша это знает, — сказал Арсен Аваков.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что не имеет амбиций стать премьер-министром, а свою должность называет «несладкой» и «жареной сковородкой».

Также Арсен Аваков прокомментировал фразу «Аваков — черт», заявив, что, возможно, он даже ангел, который многое терпит.