Девятилетняя девочка умерла в Шри-Ланке после того, как ее избили тростью во время ритуала, который, как полагают, отгоняет «нечистую силу».

Об этом сообщила полиция Шри-Ланки, пишет hromadske.

Из-за смерти девочки правоохранители взяли под стражу двух людей. Подозреваемые — женщина, проводившая ритуал экзорцизма, и мать девочки. Они предстали перед судом, где им предъявили обвинение в смерти ребенка. Их задержали до 12 марта.

Правоохранители отмечают, что инцидент произошел в городе Делгада, примерно в 40 километров от столицы Коломбо. Там жила женщина, известная своими услугами «изгнания».

Мать считала, что ее дочь была одержима демоном, и отвела ее в дом экзорцистки, чтобы провести ритуал «изгнания злого духа». Экзорцистка сначала намазала ребенка маслом, а затем начала бить девочку тростью.

Некоторые соседи пытались вмешаться, услышав крики девочки, но не смогли ее спасти. Когда девочка потеряла сознание, ее доставили в больницу, где она скончалась.

Полиция отмечает, что в этом районе не впервые предпринимают попытки «изгнания», приводящие к физическим травмам или смертям.

Напомним, что в Новом Буге двое подростков 16-ти и 17-ти лет до смерти избили 32-летнего местного жителя.