Украинские СМИ сообщают, что Печерский райсуд Киева разрешил правоохранителям задержать блогера Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированные источники.

Анатолия Шария позволили задержать для доставки в суд с целью избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Решение приняли 25 февраля, обжалованию не подлежит.