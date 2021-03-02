Украинские СМИ сообщают, что Печерский райсуд Киева разрешил правоохранителям задержать блогера Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированные источники.
Анатолия Шария позволили задержать для доставки в суд с целью избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Решение приняли 25 февраля, обжалованию не подлежит.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть дело по признакам государственной измены в действиях главы Офиса президента Андрея Ермака.
Украинские СМИ сообщают, что Печерский райсуд Киева разрешил правоохранителям задержать блогера Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированные источники.
Анатолия Шария позволили задержать для доставки в суд с целью избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Решение приняли 25 февраля, обжалованию не подлежит.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть дело по признакам государственной измены в действиях главы Офиса президента Андрея Ермака.