Министерство здравоохранения разрешило вакцинировать от коронавируса общественных деятелей, спортсменов, деятелей культуры, лидеров религиозных общин вне очереди.

Об этом пишет LB.ua.

Как сообщается, такие прививки будут делать с двойной целью: для их популяризации, а также чтобы не приходилось утилизировать неиспользованные дозы.

— Вакцину Covishield/AstraZeneca поставляют в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон вакцины содержит 10 доз препарата. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов, сколько и продолжается одна сессия мобильной выездной бригады. Повторное замораживание уже открытого флакона или использования его после 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы, - пояснили в Центре общественного здоровья.

Такие неиспользованные дозы из открытых флаконов можно будет использовать для людей вне очереди при трех условиях: если зафиксирован отказ от вакцинации среди тех людей, которые предварительно давали согласие на прививку, обнаружены противопоказания к вакцинации у тех, кто пришел на сессию вакцинации, либо количество людей, которые прививаются в день работы мобильной бригады, недостаточно для полного использования всех открытых флаконов с вакциной.

Напомним, в Украине ускорят процесс вакцинации населения. До конца лета планируется выйти на уровень 5 миллионов прививок в месяц.