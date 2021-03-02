Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук, против которого ввели санкции, считает необоснованными обвинения против себя в деле Василия Стуса, которое, по его словам, имеет «эффект Стрейзанд».

Об этом он заявил в интервью ВВС Украина.

– Это все бред. Я всегда говорил, что меня не интересует личность Стуса. Более того, любые «обвинения» по так называемому делу Стуса необоснованны. А то, что это разошлось, что об этом говорят, — ну, пусть говорят. Я не скрываю о себе ничего. Вот какой я есть. И если меня не любят таким, как я есть, значит, это проблема тех, кто не любит, - сказал нардеп.

В то же время Медведчук заверил, что будет отстаивать свою принципиальную позицию.

– Считаю, что человек, который себя уважает, должен отстаивать свои взгляды. Я не должен был молчать, я и не смолчал, - отметил политик.

По словам Медведчука, он не жалеет, что подал в суд из-за книги об украинском поэте и диссиденте.

– Мне фактически все мое окружение говорит, что это неправильно. А я не жалею. Пришел адвокат, мы посмотрели. То, что было там (в книге), там была ложь. Я не возражаю против Стуса и против того, что у него есть сторонники. Пусть его уважают, пусть его любят, пусть его обожают. Но ложь в отношении меня не может распространяться, - добавил он.

Ранее сообщалось, что книга Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса», из которой 19 октября суд постановил удалить информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке, выйдет в аудиоформате.

Напомним, 19 октября суд постановил удалить информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке, также суд запретил распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Автор книги «Дело Василия Стуса» Вахтанг Кипиани планирует подавать апелляцию на решение Дарницкого райсуда Киева о запрете продавать книгу, в которой упоминается Виктор Медведчук.