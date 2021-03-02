Партия «Слуга народа» проведет съезд политсилы 13 марта в Киеве. В нем примут участие народные депутаты, а также депутаты местных советов от партии и делегаты от каждой из областей. Место проведения и точное время пока не называют.

Об этом сообщает Бабель.

На сайте политсилы указывают, что в повестке дня — организационные и программные вопросы. Среди них называют обсуждение новой редакции устава партии и проведения выборов в руководящие органы на его основе. Также планируется обсудить новый партийный документ — доктрину, которая «будет сочетает в себе основные и практические вопросы будущей деятельности партии».

– Мы рассмотрим вопрос изменений в системе управления партией. Хотим сделать ее более современной, которая реально объединит людей, принимающих политические решения — как на местах, так и в центральной власти, - добавил глава партии Александр Корниенко.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции установило признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий. Среди них партия «Слуга народа».