За первые сутки работы услуги «Запись в список ожидания вакцинации от COVID-19» ею воспользовались почти 45 тысяч украинцев.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет hromadske.

Так, в основном люди записывались через приложение «Дія» — таких было 39 тысяч. Еще 5,3 тысячи украинцев воспользовались услугой через портал «Дія».

Чтобы зарегистрироваться через смартфон, следует загрузить и авторизоваться в мобильном приложении «Дія 2.0». В приложении можно авторизоваться через Приват24, Monobank или BankID Нацбанка. Или обновить приложение «Дія» до последней версии в маркетах, чтобы услуга была доступна.

После этого следует зайти в раздел «Услуги» и выбрать «Запись в список ожидания вакцинации от COVID-19». Указать сферу деятельности и выбрать место, где вы хотите вакцинироваться. Потом стоит проверить свой номер телефона. В дальнейшем — ждать сообщения о приглашении на вакцинацию.

Чтобы попасть в список ожидания на вакцинацию от COVID-19, нужно зайти на портал «Дія» с помощью КЭП или BankID. Потом следует перейти в раздел «Запись в список ожидания вакцинации от COVID-19».

Далее следует отметить сферу деятельности и выбрать место, где вы хотите вакцинироваться. В дальнейшем следует ожидать сообщениея с приглашением на вакцинацию.

Записаться на вакцинацию можно и через Национальный контакт-центр Минздрава. Для этого следует позвонить по номеру 0 800 60 20 19. Далее назвать оператору свои данные (необходимо указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта).

Затем выбрать место, где вы хотите вакцинироваться, и ожидать сообщения о приглашении на вакцинацию.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2021 года украинские граждане смогут встать в электронную очередь на получение прививки через приложение «Дія».