Сегодня, 2 марта, Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса вместе с военными c передовой.

Об этом президент написал на своей странице в Instagram.

В частности, Владимир Зеленский вакцинировался в военном госпитале в Северодонецке как верховный главнокомандующий.

– Врачей и военных уже вакцинируют. Всех остальных призываю записаться в очередь в «Дії». Бояться нечего, проверил на себе лично, - написал Владимир Зеленский.

Как известно, президент привился именно вакциной Covishield, купленной в Индии.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield индийского производства.