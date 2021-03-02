Экс-глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер попал в поле зрение Службы безопасности Украины. Он пользовался услугами Telegram каналов, работавших в интересах РФ.

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на свой источник.

Источник издания сообщает, что помощник и личный водитель Алексея Кучера оплачивали информационную помощь от Telegram каналов «Резидент» и «Легитимный».

По словам источника, оплата услуг рекламы на этих каналах проходила через личные банковские карточки, данное действие СБУ может квалифицировать, как «поддержку деятельности пророссийских каналов».

Другой источник издания утверждает, что в списке СБУ фигурируют и другие высокопоставленные должностные лица, которые пользовались услугами Telegram каналов, находящихся под непосредственным кураторствам спецслужб Российской Федерации.

Ранее НикВести сообщали, что СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ, дестабилизировавшую ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы.