В Николаеве за минувшие сутки вакцинировано 80 работников медицинских учреждений, а всего в городе прививки получили уже 320 медиков.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в Instagram.

– Наш город занимает третье место в Украине по темпам вакцинации, - отметил Александр Сенкевич.

Также Александр Сенкевич сообщил, что каждый имеет возможность предварительно записаться в лист ожидания и выбрать дату и пункт прививки. Для этого необходимо загрузить в свой смартфон приложение «Дія».

Напомним, 25 февраля в Николаеве начался первый этап плановой вакцинации от COVID-19. В область было доставлено 12 300 доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca (CoviShield).